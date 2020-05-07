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HaberlerGündemSon dakika haberler... Kaçış tüneli! Kaçış tüneli! Kıraathanede tespit edildi!
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Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar!

Konya'da koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kıraathaneye yapılan operasyonda 1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişi yakalandı. Kıraathanede baskınlar sırasında polisten kaçmak için kullandıkları ucu çatıya çıkan tünelin olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden 2'si de tünelde yakalandı

koronavirüs
DHA

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sanayi sitesi içerisindeki kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine hareket geçti.

DHA'nın haberine göre ekipler kıraathaneye düzenledikleri baskında, işletmecilerin ve müşterilerin olası polis baskınında, kıraathanenin içerisinden bitişiğindeki gazinoya oradan da çatıya uzanan bir tünel buldu.

Ekipler tünelde saklanan 2 kişiyi de yakaladı. 1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişiye İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince 3’er bin 150’şer lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibine hakkında da adli işlem başlatılırken, kıraathane mühürlendi.

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