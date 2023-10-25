Kadın çocukların önünde kocasını bıçakladı! İstanbul Kağıthane'de, eşi tarafından darp edilen kadının, ekmek bıçağıyla kocasına evde saldırdığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dehşet anlarında kadının, çocukların gözü önünde eşine saldırıp yaraladığı ve adamın da acıdan çığlık attığı görüldü

İstanbul'da olay, Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde önceki hafta Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Evli olan Abdülhamit Y. (26) ve Nuray Y. (25) arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başlamıştı.

KARISINI KOLUNDAN YARALADI İHA'da yer alan habere göre olay günü ikili evlerinde olduğu esnada birbirleriyle aldatma iddiası nedeniyle tartışmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülhamit Y., eşini darp etmeye başlamıştı. Kavganın daha da şiddetlenmesi üzerine Abdülhamit Y. bıçakla eşini kolundan yaralamıştı.

BIÇAKLA KOCASININ PEŞİNDEN KOŞTU Aldığı yaranın ardından sinir krizi geçiren kadın, mutfaktan ekmek bıçağı alarak dışarıya çıkan eşinin peşinden koşmaya başlamıştı. Kadın kendini darp ederek bıçakla yaralayan eşini, göğsünün altından bıçaklamıştı. REKLAM

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ Aldığı bıçak darbesiyle sendeleyen adam bir süre sonra yere yığılmıştı. Aracın lastiklerini de bıçaklayan kadın, bir hamle daha yapacağı esnada çevredeki esnaf araya girmişti. Elindeki bıçağı güçlükle alan esnaf ardından kadını sakinleştirmeye çalışmıştı.

KADIN KAÇMIŞ KOCASI TEDAVİYE ALINMIŞTI Yaralı adam yere yığıldığı esnada ise eşi Nuray Y. taksiye binerek kaçmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Abdülhamit Y., ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Adamın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kadının ise hastanede tedavi olmaya gittiği öğrenilmişti.

ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE BIÇAKLAMIŞ REKLAM Sokakta yaşanan olay öncesi çiftin evde yaşadığı o dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının eline ekmek bıçağı aldığı ve eşine doğru yürüdüğü görülüyor. Eşine tehdit ve hakaretlerini sürdüren kadının salonda oturan eşini bıçakla saldırıp yaralıyor. Çocuklarının gözü önünde yaşanan olayda, adam çığlık atarak bağırıyor. SAVCILIK TALİMATIYLA SERBEST Eşinin sol göğsünden yaralandığını ardından da ise kendi tedavisi için taksi ile hastaneye gittiğini itiraf eden kadına, “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapılmıştı. İşlemleri tamamlanan kadın, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.