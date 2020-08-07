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Ukrayna’dan 18 Nisan 2020 tarihinde Trabzon’a gelen H.Y. adlı kişi, Yomra Kız Öğrenci Yurdu’nda karantina altına alındı. 14 gün süreyle karantina altında tutulmasına karar verilen H.Y., üç gün sonra 21 Nisan günü yurttan firar etti.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, yurttan firar eden H.Y. yakalandı ve hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında H.Y. adlı şüphelinin polis tarafından ifadesine başvuruldu.

SİGARA ALMAK İÇİN YURTTAN KAÇMIŞ

Polise verdiği ifadesinde kaldığı yurdun arka kapısından çıktığını belirten H.Y. yurttan sigara almak için ayrıldığını ve yurda dönerken görevli polisin kendisini gördüğünü belirtti. H.Y., “Ben kaçmadım” dedi.

Soruşturmayı tamamlayan savcı, bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranan şüpheli H.Y. hakkında hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. İki aydan bir yıla kadar hapsi istenen H.Y. önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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