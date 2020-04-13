2020 Okullar ve üniversiteler ne zaman açılacak?

AA

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri çerçevesinde, Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyünün karantinaya alındığı belirtilerek, köye giriş çıkışların durdurulduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre, Kars'ta daha önce karantinaya alınan Dağpınar beldesindeki Merkez Mahallesi ile ilçelerden Digor'daki Türkmeşen, Susuz'daki Erdağı, Kağızman'daki Akyayla, Karabağ ve Selim'deki Söğütlü, Büyük Oluklu ve Benliahmet köylerindeki tedbirler devam ediyor.

Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyüne de giriş çıkışların durdurulmasıyla kentte karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi.

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