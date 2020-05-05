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Kartal'da eşini öldürdüğü iddia edilen kişi intihar etti!

İstanbul Kartal'da 4 kattaki evinin penceresinden atlayan kişi hayatını kaybetti. Eve giren polis, intihar eden kişinin eşini evde ölü buldu

kartal
DHA

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lokman Of'un (75) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı.

Görgü tanıklarının yaşlı adamın 4. kattaki dairesinden aşağıya atlayarak intihar ettiği söylemesi üzerine ekipler daireye girerek inceleme yapmak istedi. Kapının kilitli olması üzerine çilingir yardımıyla dairenin kapısı açıldı. Ekipler intihar eden kişinin eşi Zekiye Of'un da evde cesedini buldu.

Bir komşusu, "Çilingir ve girdiğinde her taraf kanmış. Eşi de ölmüş. Herhalde bunalıma girmiş eşini öldürdükten sonra intihar etmiş" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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