Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler... Katili, Gamze'yi öldürmeden önce parktan gözetlemiş!
ABONE OL

Katili, Gamze'yi öldürmeden önce parktan gözetlemiş!

Rize’nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala’yı aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar’ın cinayetten önce, olayın yaşandığı öğretmenevini, karşısındaki parktan gözetlediğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, telefonla konuşurken görülen saldırganın, Pala’nın dışarı çıkmasını beklediği, kadının dışarı çıkmaması üzerine de içeri girerek cinayeti işlediği belirlendi

gamze pala
DHA

Olay, geçen çarşamba akşamı saat 22.00 sıralarında, Fındıklı Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabanca ile sırtından vurdu.

 

Ardından da bıçakla boğazını keserek öldürdü. Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek, yakalandı. Gamze Pala’nın ise olay yerine yaşamını yitirdiği belirlendi. Pala'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adlı Tip Kurumu'na götürüldü.

PARKTAN GÖZETLEMİŞ

DHA'nın haberine göre, dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine koyulan Savaş Dalançıkar, ifadesinde aşık olduğu Gamze Pala’yı aşkına karşılık vermediği için öldürdüğünü söyledi. Çok defa arkadaşlık teklif ettiği Pala'nın kendisini reddetmesini hazmedemediğini ifade eden zanlının, kadını, mesajlar gönderip, telefonla arayarak ve takip ederek rahatsız ettiği belirlendi.

Sosyal medya hesaplarında, isminin yanına 'Gamze' yazdığı da görülen Savaş Dalançıkar'ın cinayetten kısa süre önce öğretmenevi karşısındaki parkta beklediği ortaya çıktı. Güvenlik kameralarınca görüntülenen Dalançıkar, parkta hem telefonla konuşuyor hem de Gamze Pala'nın çalıştığı öğretmenevini gözetliyor. Dalançıkar’ın Pala'nın dışarı çıkmasını beklediği, çıkmayınca da içeri girerek, cinayeti işlediği saptandı.

‘AĞLANTTIN BİZİ KARDEŞİM’

Gamze Pala’nın kurban gittiği vahşi cinayete tepkiler sürüyor. AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı da ‘Acımız büyük’ başlığı ile yaptığı soysal medya paylaşımında, “Ağlattın bizi kardeşim. Fındıklı ilçe başkan yardımcımız Gamze Pala’nın menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Kardeşimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileklerimi bildiriyorum. Mekanın cennet olsun” ifadelerine yer verdi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı da cinayete tepkilerini ifade eden paylaşımlar yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Malatya'da bir mahallede daha karantina uygulaması başlatıldı
GÜNDEMMalatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı
Son dakika haberler! Bilim Kurulu da uyarmıştı! Boş arazide şoke eden görüntü!
GÜNDEMUyarılara rağmen şoke eden görüntü!
Ankara'da alacak verecek tartışması cinayetle bitti
GÜNDEMAlacak verecek tartışmasında cinayet!
Son dakika Corona virüs flaş açıklama... "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! - Haberler
GÜNDEM"Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Charlie Chaplin'in 131. doğum günü! Charlie Chaplin (Şarlo) kimdir? İşte Charlie Chaplin kısaca hayatı
GÜNDEMCharlie Chaplin'in 131. doğum günü kutlanıyor
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki "23 Nisan" programını videolu mesajla açıkladı
GÜNDEMŞentop'tan 23 Nisan daveti
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, kabri başında anıldı
GÜNDEMTurgut Özal kabri başında anıldı
Alaattin Çakıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Alaattin Çakıcı kısaca hayat hikayesi
GÜNDEMAlaattin Çakıcı'nın kısaca hayatı
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığı uyardı! 31 ilde denetim yapılacak - Haber
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı uyardı! 31 ilde denetim
İstanbul Boğazı'ndan 'Corona' geçti! Kıyı emniyeti: Evde kalın
GÜNDEMBoğaz'dan 'Corona' geçti! Kıyı emniyeti: Evde kalın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X