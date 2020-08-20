Son dakika haberler... Kayınvalide cinayetinde korkunç bir detay daha!

İHA

Olayda, 12 gün önce 68 yaşındaki A.E.H’nin ailesi tarafından kayıp olduğu belirtilerek, Emniyete kayıp ilanında bulunması üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A. E.H'nin damadı şüpheli M.E.A.’yı (35) sorguya aldı.

İHA'nın haberine göre M.E.A., kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokak'taki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmesi üzerine Asayiş Şubesinde çapraz sorguya alındı.

M.E.A. ifadesinde, kayınvalidesinin kendisini sevmediğini ve kızından boşandırmak için baskı yaptığını, bu sebeple kendisini elleri ile boğarak öldürdüğünü ve ikametinin bodrumunda bulunan gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü söyledi.

Öte yandan kayınvalidesini öldüren katilin, yaşlı kadının bileziklerini aldığı da belirlendi. Bileziklerin bir kısmını satan zanlının, sakladığı altın ve paralar da bulundu. İfadesi tamamlanan zanlı çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.