DHA

Olay, Eyyübiye ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 4 gün önce evden çıkan ve geç saat olmasına rağmen geri dönmeyen 10 yaşındaki Hüseyin Alpak, ailesi ve yakınları tarafından mahalle civarında arandı.

DHA'nın haberine göre, yapılan aramadan sonuç alamayan aile durumu emniyete bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet ekipleri, her yerde çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Kayıp Hüseyin'in babası ve üvey annesi evlatlarından gelecek güzel haber için umutla bekliyor.

"ÇOCUĞUMUN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI İSTİYORUM"

Çocuğunun evden çıktıktan sonra ortadan kaybolduğunu belirten baba Salih Alpak, “Benim çocuğum 4 gündür kayıp. Emniyete kayıp başvurusu yaptım, haber bekliyorum. Çocuğum evden dışarıya çıktı, o gün bugündür ortalıkta yok. İzmir’de şoförlük yapıyordum, haberi alır almaz hemen geldim. Devlet büyüklerinden ricam, bize sahip çıksınlar. Çocuğun bulunmasını istiyorum. Mahallede herkese sorduk, kimse çocuğumu görmemiş.

Çocuğum şuan ne yapıyor ne ediyor kendisinden habersiziz. Çocuğu birisi almışsa eğer getirsin. Çocuğum için her şeyimi, böreğimi, ciğerimi veririm. Çocuklarıma bakmak için çalışıyorum. Bayramı İzmir’de çalışarak geçirdim. Zor şartlar altında geçimimizi sağlıyoruz. Şoförlük yapıyorum. Komşularımız bize yardımcı oluyor. Hiçbir şeyimiz yok. Şu ana kadar çocuğum için kapımızı çalan olmadı, haber bekliyoruz” dedi.

"ÇOCUĞUM NE YAPIYOR NE EDİYOR BİHABERİZ"

Dört gündür çocuğun ne yapıp ne ettiğini haberdar olmadığını belirten üvey anne Feride Tuğluk, “Çocuğumuz 4 gün önce evden dışarı çıkarak ortadan kayboldu. Çocuğumu görenler Allah rızası için bize getirsinler. Şu anda çocuk ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Her yeri didik didik arıyoruz. Bizde ne yapacağımızı bilemiyoruz. Emniyete haber verdik inşallah bulunur” ifadelerini kullandı.