Kaza değilmiş! Çekiçli vahşet!

İHA'da yer alan habere göre araç içinde kimsenin olmadığını gören ekipler, kan izlerini görünce inceleme başlattı. Aracın, Tepeköy muhtarı Murat Altun’a ait olduğu belirleyen ekipler, kayıp olan muhtarı aramaya başladı.

Şavşat Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda, aracın kaza sonrası duruşu ve içinde bulunan kan damlalarının akış yönünün kazaya göre ters yönde olmasından şüphelenen cumhuriyet savcısı kayıp muhtarın son görüştüğü kişilerin ifadesine başvurdu.

SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Telefon kayıtlarından son olarak komşusu Y.A ile görüştüğünü belirleyen ekipler Y.A.’nın ifadesine başvurdu. Y.A. sorgusunda suçunu itiraf etti.

ÇEKİÇLE DEFALARCA BAŞINA VURMUŞ

Alkolü olduklarını, borç para yüzünden evinin önünde çekiçle muhtarın kafasına vurduğunu belirten Y.A, daha sonra muhtar Murat Altun'u aracıyla ormanlık alana götürdüğünü, bu sırada araç içinde yeniden hareket ettiğini ve tekrardan çekiçle defalarca kafasına vurarak öldürdüğünü söyledi.

CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANA BIRAKMIŞ

Sonrasında ise cesedi köy çıkışında ormanlık alana bıraktığını, aracı ise 1 kilometre uzaklıkta yoldan aşağı atarak kaza süsü vermek istediğini belirtti.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Zanlı Y.A.'nın evinde bulunan av tüfeğiyle intihar etmek istediği ortaya çıkarken, Jandarma ekiplerinin müdahalesi engellenen Y.A adliyeye sevk edildi.

MUHTAR TOPRAĞA VERİLDİ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, köy muhtarı Murat Altun dün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tepeköy Mezarlığında toprağa verildi.