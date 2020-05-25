Emrah Doğru edogru@haberturk.com

İstanbul'da bayramın birinci günü akşam saatlerinde Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ring görevlerini yaparken, bir araçtan şüphelendi. Dur ihtarına uymayan aracın kaçmaya başlaması üzerine, kovalamaca yaşandı.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine haberine göre, durdurulan araçta ise K.T. adlı kişinin görevlilere mukavemet göstermesi üzerine; şahıs kelepçe takarak şahsı gözaltına aldı. Araçtaki diğer şahıslar olan M.Ç ve O.Ç.'nin de aynı şekilde görevlilere mukavemette bulunması üzerine takviye ekip talebinde bulunuldu.

0.93 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTILAR

Bu sırada, polislere görevlerini yaptırmamaya çalışan şahıslardan ikisi tehdit ve hakarette bulunurken, olayda bir şahıs ise arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Ancak başarılı olamayınca da, polise direnen şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde ise araç sürücüsü K.T. 0.93 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, araç içerisinde bulunan şahıslara para cezası kesildi.