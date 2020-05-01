İHA

İlginç diyalogların yaşandığı denetimlerde fırında çalıştığını iddia eden, ancak belgesi olmayan genç vatandaşın, “Elim hamurlu, az önce hamur yaptım” şeklinde kendisini savunurken, ceza yiyen bir diğer vatandaş ise “Tutanak tuttular ceza yemedim” dedi.

İHA'nın haberine göre, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Van’daki en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü, Türkiye’de de olağanüstü tedbirlerin alınmasına neden oldu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 3 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

SAVUNMASI CEZADAN KURTARMADI

Ekipler, kentin birçok noktasında önlem alırken, izinli geçişler dışında sokağa çıkanlar hakkında cezai işlem başlatıldı. Bu kapsamda motosikletiyle yolda geçen genci durduran ekipler, vatandaştan izin belgesi istedi. Fırında çalıştığı konusunda ekipleri ikna edemeyen ve izin belgesi olmayan genç, ilginç bir savunma yaptı ama cezadan kaçamadı. Ekipler, İpekyolu Caddesi üzerindeki denetimlerine devam etti.

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