Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 112 Acil servisteki görevlileri darbeden 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre yapılan açıklamada şunlar denildi: “25.03.2020 günü Karatay İlçesinde şüpheli İ.S.’nin kullandığı aracın park halindeki tıra çarpması sonucunda araçta bulunan diğer şüpheliler A.S. ve H.R.D.’nin yaralandıkları, şüphelilerin 112’ye haber vermeleri üzerine olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlilerinin şüphelilere yaralanmalarından dolayı müdahale ettikleri sırada şüpheliler İ.S, A.S. ve H.R.D.’nin sağlık personelini darp ederek ambulansa zarar verdikleri tespit edilmiştir."

Açıklamada, şüpheliler İ.S., A.S. ve H.R.D.’nin sevk edildikleri mahkemece tutuklandıkları kaydedildi.