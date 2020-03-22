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İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın talimatıyla oluşturulan özel ekip, hem umreden dönenlerin kaldığı yurt çevresinde nöbet tutuyor, hem de şehirde karantinaya aykırı davranıldığına dair ihbarlarda sağlık ekipleriyle birlikte kontrole gidiyor.

Zafer Samancı'nın haberine göre, ekiplerin giydiği laboratuvar tulumlarının ise her gün değiştirileceği öğrenildi.

"HASTA OLUR MUYUM' DİYE DÜŞÜNMEDEN GÖREV YAPACAKLAR"

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın "Böyle bir uygulamayı ilk olarak biz hayata geçirdik. Bu ekipte toplam 75 polis arkadaşımız görev yapıyor. Amacımız arkadaşlarımızın güven içinde görevlerini yapmalarını sağlamaktı. Şimdi bu ekipte görev yapan arkadaşlarımız 'acaba hasta olur muyum?' düşüncesine kapılmadan görevlerini iyi iyi şekilde yapmaya devam edecekler" dedi.

"YÜZÜNE TÜKÜRME İDDİASI YALAN"

Umreden dönen ve Konya’da yurtta kalan bir vatandaşın, polisin yüzüne tükürdüğü haberlerine de değinen Emniyet Müdürü Aydın "Böyle bir şey asla olmadı. O gün ben sürekli oradaydım. Güvenlik kameralarını da inceledik. Böyle bir olayın yaşanmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Bu yalan haberi yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.