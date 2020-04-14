Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSon dakika haberler... Korku dolu anlar! Silahlı saldırgan yangın çıkardı!
ABONE OL

Beylikdüzü'nde korku dolu anlar! Yangın çıkardı, itfaiyeyi pompalı tüfekle uzaklaştırdı!

İstanbul Beylikdüzü'nde iş yerini yakan bir kişi elinde silahla tehditler savurdu. İtfaiyenin yangına müdahale etmesine izin vermeyen kişiyi polis ikna etti

beylikdüzü
DHA

Beylikdüzü'nde bulunan üstü kapalı buz pistine elinde silahla gelen bir kişi yangın çıkardı. İhbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmeye hazırlanan itfaiye ekiplerini gören çalışan, pompalı tüfekle tehditler savurarak, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini engelledi.

DHA'nın haberine göre, alevlere müdahale edemeyen itfaiye ekipleri durumu polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırgan pompalı tüfekle havaya ateş açarak itfaiye ekiplerini uzaklaştırmaya çalıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı kısa sürede ikna etti. Elindeki pompalı tüfeği yeşillik alana atan saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırgan gözaltına alındıktan sonra, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yüzde 1 maliyetli tamire İmamoğlu'ndan 3 maaş ikramiye
GÜNDEMİmamoğlu'ndan yüzde 1 maliyetli tamire ödül
Son dakika haberi CHP, 'infaz'ı AYM'ye götürmeye hazırlanıyor!
GÜNDEMCHP, 'infaz'ı AYM'ye götürmeye hazırlanıyor!
Belediye otobüsü alev aldı
GÜNDEMHalk otobüsü alev alev yandı!
İki arkadaşın alkollü eğlencesinde kan aktı
GÜNDEMTartıştığı arkadaşını bıçakladı
Koronavirüs karantinası yazın da sürerse!.. Özel okul ve servis ücretleri ne olacak? - Haber
GÜNDEMÖzel okul ve servis ücretleri ne olacak?
Çocuğun cinsel istismarına af yok
GÜNDEMİstismara af yok
Son dakika haberler... Kapalıçarşı müşteriye açık, ziyarete kapalı!
GÜNDEMYarı açık çarşı!
Son dakika: YÖK'ten ALES muafiyeti müjdesi - Haberler
GÜNDEMYÖK'ten ALES muafiyeti müjdesi
ÖSYM açıkladı: 2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları nasıl yapılacak?
GÜNDEM2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
Son dakika haberler... Oyun oynarken köpekler saldırdı, 3'ü ağır 6 çocuk yaralı
GÜNDEMOyun oynarken köpekler saldırdı: 3'ü ağır 6 çocuk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X