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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Korner direğiyle kaleciye vurmuştu! İşte istenen ceza!
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Korner direğiyle saldırıya 15 yıl istendi!

İzmir'de, Göztepe ile Altay arasında oynanan olaylı derbide Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran tutuklu sanık Mehmet Nihat Aydın için 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Son dakika haberler: Korner direğiyle kaleciye vurmuştu! İşte istenen ceza!
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DHA

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ile Altay arasında geçen 27 Kasım´da oynanan karşılaşmada Altay tribünlerin atılan işaret fişeğiyle Göztepe taraftarı Mehmet Çakır yaralanırken, bu sırada sahaya atlayan Göztepe tribünlerinden Mehmet Nihat Aydın korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.

19 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre çıkan olaylar sebebiyle maç tatil edildi. Çıkan olayların ardından başlatılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerinde yer alan 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞINA KORNER DİREĞİYLE İKİ KEZ VURDU

TFF, çıkan olaylar sebebiyle her iki takımı da hükmen mağlup saydı. Altay kalecisi Ozan´a korner direğiyle saldıran Aydın hakkında iddianame hazırlandı. Savcı, Göztepe tribünlerinden işaret fişeği atılıp sahaya ambulanslar girdikten sonra Aydın´ın sahaya daldığını, sahayı boydan boya geçip arkası dönük olan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e hayati organı olan başının arkasıyla ensesine korner direğiyle 2 kez vurduğunu belirtti.

KORNER DİREĞİ "SİLAH" SAYILDI

İddianamede Aydın´ın, eylemini çevredekilerin engellemesiyle sonlandırmak zorunda kaldığına da vurgu yapıldı. Olayda kullanılan korner direğinin `silah´ olarak kullandığı da iddianamede yer aldı.

"1.16 PROMİL ALKOLÜ ÇIKTI"

İddianamede sanığın ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in ifadeleri de yer aldı. Aydın´ın ifadesinde maçtan önce 6 kadeh rakı içtiğini, olaylar çıktıktan sonra karşı tribündeki kayınbiraderinin de orada olmasından dolayı heyecana kapıldığını söylediği iddianamede yer aldı.

NASIL VURDUĞUNU HATIRLAMAMIŞ

Aydın´ın, akrabasının yaralanıp yaralanmadığını öğrenmek için karşı tribüne geçmek istediğini söylediği, korner direğini nasıl söktüğünü ve Altay kalecisine nasıl vurduğunu hatırlamadığını, bilinçsizce hareket ettiğini söylediği belirtildi. Öte yandan sanığın 1.16 promil alkollü olduğu da iddianamede yer aldı.

KALECİ OZAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hastaneden alınan raporda Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında 6 santimetre civarında derin bir kesinin olduğu belirtilirken, Özenç´in ifadesi de iddianamede yer aldı. Altay kalecisinin kendisine geldiğinde hastanede olduğunu ancak kendisini yaralayan kişiden şikayetçi olmadığını söylediğinin altı çizildi. Özenç´in ifadesinde, olayların büyümesini ve uzamasını istemediğini, futbola odaklanmak istediğini söylediği de iddianamede yer buldu.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN" 15 YIL İSTENDİ

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, sanık Aydın hakkında `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Savcı, sanığın `6222 sayılı yasa kapsamında kamu malı sayılan korner direğini kullanılamaz hale getirerek kamu malına zarar verme´, `futbol oynanan müsabaka alanına izinsiz girmek suretiyle yasak alanlara girme´, `müsabaka alanının mütemmim cüzü olan korner direğini yerinden söküp müştekiyi futbol oyuncusuna vurmak suretiyle spor alanına yasak madde sokma´ suçlarından da ceza talebinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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