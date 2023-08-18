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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Küçük kız gölete düştü! Babası kurtarmaya çalıştı!

        Küçük kız gölete düştü! Babası kurtarmaya çalıştı!

        Ankara'da gölete düşen 11 yaşındaki Hira Nur Sarıışık'ı kurtarmak için suya atlayan 36 yaşındaki babası Yüksel Sarıışık kızıyla birlikte hayata veda etti. Baba kızın acı haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 08:12
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        Küçük kız gölete düştü! Babası kurtarmaya çalıştı!
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        Ankara'da olay, Gölbaşı ilçesinin kırsal bölgelerinde yer alan bir gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dengesini kaybeden 11 yaşındaki Hira Nur Sarıışık, ailesiyle birlikte gezmeye gittiği yerde bulunan gölete düştü.

        KIZINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

        İHA'da yer alan habere göre kızının boğulduğunu gören baba Yüksel Sarıışık (36) da çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Ekiplerin sudan çıkardığı baba ile kızın yaşamını yitirdikleri belirlendi. Talihsiz baba ve kızı, Bala ilçesine bağlı Küçük Davdanlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

        "ÇOK DEĞERLİ BİRİSİYDİ"

        Olayla ilgili konuşan esnaf Hasan Salim, “Vefat eden arkadaşımız yakın komşumuzdu. Dün akşam saatlerinde çocuğu gölete düşmüş. Kendisi de çocuğunu kurtarmak için suya atlamış. İkisi de boğularak hayatını kaybetmiş. Bugün de defnedileceklermiş. Çok üzüldük. Sevdiğim, değer verdiğim birisiydi. Her gün görüşürdük” dedi.

        #ankara
        #Son dakika haberler
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