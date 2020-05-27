İHA

Kentin Derik ilçesinde 2010 yılında iki aile arasında çıkan kavgada bir şahsın ölmesi ve bir şahsın yaralanması ile sonuçlanan olayda 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan aranan ve o tarihten itibaren firari olan N.A. isimli şahsın akrabalarına bayramlaşmaya geleceği tespit edildi.

İHA'nın haberine göre, Bayramlaşmaya geldiği evde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu sahte kimlikle yakalan N.A. gözaltına alındı.

Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardımdan çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak adam öldürme', 'silah ve mühimmat bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca şahsa sahte kimlik kullanmaktan resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılırken, sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinden dolayı da 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.