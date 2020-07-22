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Olay Silifke ilçesinde meydana geldi. Enis Taş (36) bahçesini sulamak için su kuyusuna inerek motoru çalıştırdı. Bir süre çalışan motorun durması üzerine yeniden kuyuya inen Taş, egzoz gazından zehirlendi.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, dengesini kaybeden Taş 10 metre derinliğindeki su dolu kuyuya düştü. Yakınlarının haber vermesi ile olay yerine gelerek kuyuya inen kayınbiraderi Fahrettin Çirkin de gazdan zehirlenerek fenalaştı.

Çirkin, vatandaşlar tarafından güçlükle kuyudan çıkarılarak Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Enis Taş’ın cansız bedeni ise kuyudan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.