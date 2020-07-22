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Son dakika haberi! Mersin'de takla atan otomobildeki 4 polis yaralandı

Mersin'de, takla atan ve otobüs durağına çarparak durabilen otomobildeki 4 özel harekat polisi yaralandı

Mersin
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru M.Ş'nin kullandığı otomobil, merkez Toroslar ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

AA'nın haberine göre, sürüklenen otomobil otobüs durağına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan polisler M.Ş, A.Y, S.K. ve A.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla taşındı. İl Emniyet Müdürlüğünden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, yaralı polislerin tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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