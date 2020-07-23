DHA

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmada, örgüt adına Suriye´de silahlı faaliyetlerde bulunan 2 kişinin kaçak yollarla Türkiye´ye giriş yaptıkları belirlendi.

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin kaldıkları adrese savcılıktan alınan arama kararı ile operasyon düzenlendi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda dijital örgütsel malzeme ile doküman ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.