İHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19’un da önüne geçilecektir" dedi.

İHA'nın haberine göre Bahçeli ayrıca, HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırmasıyla ilgili, "İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak, milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir." şeklinde konuştu.

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