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Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü Harun Çavdar hayatını kaybetti. Kazada, Çavdar´ın arkasında yolculuk eden arkadaşı Mehmet Ali Y. ise yaralandı

izmir
DHA

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre T.B. yönetimindeki 52 K 5742 plakalı kamyon ile Harun Çavdar´ın (26) kullandığı 35 ZTU 90 plakalı motosiklet seyir halindeyken çarpıştı.

DHA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çavdar ile motosikletteki yolcu Mehmet Ali Y. sürüklenirken, kamyon sürücüsü T.B. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Ağır yaralandıkları belirlenen Çavdar, ambulansla Tire Devlet Hastanesi´ne, Mehmet Ali Y. ise Ödemiş Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Çavdar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Mehmet Ali Y.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan kamyon sürücüsü T.B. ise Ödemiş-Kiraz karayolunda yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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