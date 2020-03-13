MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan 2 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
AA'nın haberine göre, açıklamada operasyonların kesintisiz devam edeceği de vurgulandı.
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