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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler.... Nişana katılan 13 kişi pozitif çıkınca pazar yeri kapatıldı
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Nişana katılan 13 kişide virüs tespit edildi, pazar yeri kapatıldı

Tokat'ın Artova ilçesinde nişana katılan 13 kişide koronavirüs tespit edilince, ilçedeki pazar yeri kapatıldı

Tokat
DHA

Artova'da, ilçe dışından misafirlerin de katıldığı bir nişan töreni sonrası 13 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine Artova Belediyesi, pazar yerlerinin kapatılması için Tokat Valiliği'ne başvurdu.

DHA'nın haberine göre, Valilik tarafından alınan kararla ilçede pazartesi günleri kurulan sebze ve meyve pazarı kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen filyasyon ekibinin yaklaşık 150 kişiyi evinde izole ettiği öğrenildi.

Artova Belediyesi ekipleri ise ilçe merkezinde cadde ve sokaklarımızda dezenfekte çalışmalarını artırdı.

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