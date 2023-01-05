O anlar kamerada! İşletme mühürlendi! Kurabiyenin üzerinde fare!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da kurabiyenin üzerinde farenin gezdiği işletme mühürlendi - haberler
ABONE OL

O anlar kamerada! İşletme mühürlendi! Kurabiyenin üzerinde fare!

Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çerkezköy ilçesinde, unlu mamullerin satıldığı iş yerinin vitrindeki yiyeceklerin üzerinde bir farenin gezmesi kameralara yansıdı. İşletmeye hijyen ve gerekli tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 1295 lira para cezası uygulanıp, mühürlendi

Tekirdağ'da kurabiyenin üzerinde farenin gezdiği işletme mühürlendi - haberler
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir fırının, kapalı olduğu gece saatlerinde vitrinindeki yiyeceklerin üzerinde gezen fareyi cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

ZABITA İŞLETMEDE DENETLEME YAPTI

DHA'da yer alan habere göre görüntülerin yayınlanmasının ardından Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işlerinde denetlemede bulundu.

PARA CEZASI UYGULANDI

Zabıta, işletmede hijyen ve gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tutup, 1295 lira idari para cezası uyguladı.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Zabıta ekipleri ardından işletmeyi mühürledi. İşletmeye eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verilmesinin ardından, kapısına, 'Tadilat dolayısıyla kapalıyız' yazısı asıldı.

"DÜKKANIN ÖNÜ KAZILMIŞTI, ÜZGÜNÜZ"

İşletme yetkilileri ise 15 yıldır ilçede faaliyet gösterdiklerini ve bu gibi olayla ilk kez karşılaştıklarını belirterek, caddede altyapı ve üstyapı çalışmalarından dolayı dükkanının önünün kazıldığını giriş kapısında bulunan fayansın kırılması sonrası o boşluktan farenin işletmeye girmiş olabileceğini ve çok üzgün olduklarını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bursa'da hırsız kâbusu! Genç kadın çocuğuyla balkondan atladı - Güncel haberler
GÜNDEM Hırsız kâbusu! Genç kadın, çocuğuyla balkondan atladı
Son dakika: AYM'den HDP kararı! Hazine yardımına geçici bloke
GÜNDEM AYM'den HDP kararı! Hazine yardımına geçici bloke
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Erythrai Antik Kenti'nde Kybele kutsal alanı korumaya alındı - İzmir haberleri
GÜNDEM Erythrai Antik Kenti'nde Kybele kutsal alanı korumaya ...
Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Starbucks'a yüzde kaç zam geldi?
GÜNDEM Starbucks zamları ne kadar, kaç TL oldu?
Konya'da köpek katliamı yapanların serbest bırakılmasına savcılık itirazı - Haberler
GÜNDEM Barınaktaki köpek katliamında flaş gelişme!
SİGARAYA ZAM SON DAKİKA | 5 Ocak 2023 zamlı sigara fiyatları listesi ile en düşük sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Sigaraya zam geldi!
İstanbul'da 'dökülen' üst geçit tehlikesi!
GÜNDEM İstanbul'da 'dökülen' üst geçit tehlikesi!
Mersin'de orman yangınları için "Mobil Yangın Yönetim Aracı"
GÜNDEM Mersin'de orman yangınları için "Mobil Yangın Yönetim ...
EXXEN üyelik ücretleri güncellendi! 2023 Exxen reklamlı ve reklamsız üyelik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM EXXEN üyelik ücretleri güncellendi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.