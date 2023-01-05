O anlar kamerada! İşletme mühürlendi! Kurabiyenin üzerinde fare!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir fırının, kapalı olduğu gece saatlerinde vitrinindeki yiyeceklerin üzerinde gezen fareyi cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

"DÜKKANIN ÖNÜ KAZILMIŞTI, ÜZGÜNÜZ"

İşletme yetkilileri ise 15 yıldır ilçede faaliyet gösterdiklerini ve bu gibi olayla ilk kez karşılaştıklarını belirterek, caddede altyapı ve üstyapı çalışmalarından dolayı dükkanının önünün kazıldığını giriş kapısında bulunan fayansın kırılması sonrası o boşluktan farenin işletmeye girmiş olabileceğini ve çok üzgün olduklarını söyledi.