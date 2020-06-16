Son dakika haberler... O kentte maske kuralına köyler de eklendi

İHA

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin devam ettiği kentte sıfırlanan vaka sayısının yeninden artış göstermesi üzerine Bitlis Valiliği tarafından il genelinde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi.

İHA'nın haberine göre, valiliğin almış olduğu karar öncesinde Tatvan Kaymakamlığı tarafından alınan kararla 20 Mayıs 2020 tarihinden bu yana ilçe merkezinde maskesiz sokağa çıkma yasaklanmıştı. Valiliğin almış olduğu karar neticesinde sadece ilçe merkezinde uygulanan yasağa köyler de dahil edildi.

16 Haziran 2020 tarihi 24.00 saatinden itibaren uygulanacak yasak öncesi ilçe merkezi ve köylerde anons yaptırılarak vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve maske takmaları konusunda uyarı yapıldı.

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