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KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde babası T.A.’nın hayatını kaybetmesini ardından izole alana girilmesine izin verilmeyen İnsan A., hastane görevlileri tartıştı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, tartışmanın büyümesi üzerine İhsan A., servisteki oksijen tüpüyle Doktor Esra Ersöz Genç’e saldırdı. Saldırıya uğrayan doktor beyaz kod verdi. Özel güvenlik görevlileri ile polis ekipleri çıkan kavgaya müdahale etti. Gözaltına alına İhsan A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YARDIM ÇIĞLIĞINI BAŞSAVCI DUYDU

Doktor Esra Ersöz Genç, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hasta yakınının oksijen tüpüyle kendisini kovaladığını belirterek, "Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın gözaltı süresinden uzun sürdü. Şimdi bu adam dışarıda, ‘Sağlıkta şiddet yasası çıktı’ diyorlar. Ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak, evime aileme sağ sağlam dönebilecek miyim? Bilmiyorum. Korkuyorum, duyuyor musunuz beni?" mesajını paylaştı.

Bu paylaşım ardından toplumda infial yaratması nedeniyle harekete geçen Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncer, şüphelinin yeniden gözaltına alınması yönünde talimat verdi.

SALDIRGAN YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden gözaltı kararının ardından harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsan A.’yı Sürmene’deki evinde gözaltına aldı. Taksim Polis Merkezi'nde ifadesi alınan İhsan A., 'Kasten yaralama', 'tehdit' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından adliyeye çıkarıldı.

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