HABERTURK.COM

Chesterr Juall'in adı ilk olarak 2015 yılında İstanbul'da kaldığı otelde çalışan bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, gözaltına alınan Juall'in odasında polis tarafından yapılan aramada bomba yapımında kullanıldığı öne sürülen malzemeler ve şifre olduğu düşünülen rakamların yazılı olduğu defter ve İstanbul'da bazı bölgelerin haritası bulundu. Juall çıkarıldığı mahkemede 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında yurt dışına çıkma yasağı konulan Juall, geçen mart ayında da Konya'da kaldığı otelde Türk çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

60 yaşındaki Juall odasında bilgisayar malzemeleri kırarken yakalandı. İfadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Nisan ayında ise Juall bu kez Konya Altınapa baraj göletine renkli balıklar bıraktığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Juall ifadesinde gölete balık bıraktığını itiraf ederken "Onları özgürlüğüne kavuşturdum" dedi.

Konya İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda Juall'in gölete balık bırakmasının ekolojik denge açısından son derece sakıncalı olduğu vurgusu yapıldı.

Raporun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçerek İçişleri Bakanlığı'na Juall'in Türkiye'de huzuru bozacak, insanları paniğe itecek davranışları nedeniyle sınır dışı edilmesi istendi. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Chester Juall'in sınır dışı süreci başlatıldı. Konya'da kaldığı otelde polis tarafından alınan Juall, Ankara Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Chesterr Juall'in yurt dışı yasağının kaldırılmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.