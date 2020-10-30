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Son dakika haberler... Pandemide arama-kurtarma nasıl yapılır?

İzmir depreminde arama-kurtarma çalışmaları hızla başladı. Özellikle Bayraklı’da yıkılan binaların enkazında ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor. Peki pandemi koşullarında arama-kurtarma çalışmaları nasıl yapılır? Enkazda çalışma yapan ekipler hangi önlemleri alıyor? Kurtarma çalışmaları sırasında sosyal mesafeyi korumak mümkün değil elbette ama başka hangi tedbirler alınıyor? Hem enkazdakiler hem de kurtarma ekiplerindekiler Kovid’li olabilir. Bu ihtimale karşı ne gibi bir önlem alınabilir? Neler yapılmalı? İşte bu soruları İstanbul Avrupa Yakası İtfaiye Müdür Yardımcısı Yusuf Doğan Gürer’e sordum. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan yazdı...

Son dakika haberler... Pandemide arama-kurtarma nasıl yapılır?
Pandemide arama-kurtarma nasıl yapılır?
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Esra Boğazlıyan

İzmir depreminde arama-kurtarma çalışmaları hızla başladı. Özellikle Bayraklı’da yıkılan binaların enkazında ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

Peki pandemi koşullarında arama-kurtarma çalışmaları nasıl yapılır? Enkazda çalışma yapan ekipler hangi önlemleri alıyor? Kurtarma çalışmaları sırasında sosyal mesafeyi korumak mümkün değil elbette ama başka hangi tedbirler alınıyor?

Hem enkazdakiler hem de kurtarma ekiplerindekiler Kovid’li olabilir. Bu ihtimale karşı ne gibi bir önlem alınabilir? Neler yapılmalı? İşte bu soruları İstanbul Avrupa Yakası İtfaiye Müdür Yardımcısı Yusuf Doğan Gürer’e sordum. Gürer, şu bilgileri verdi:

‘HANGİ BİNADA KOVİD’Lİ VAR, VERİ PAYLAŞIMI YAPILMALI’

“Pandemi koşullarında müdahalede önemli olan şey, öncelikle müdahale edilen binada kovid'li biri olup olmadığı bilgisine ivedilikle bakılmalı. Sağlık Bakanlığı’nın verileri çok sağlam. Hangi binada kovid hastası var, hangi bina karantinada hepsi kayıt altında. Arama-kurtarma ekipleriyle Sağlık Bakanlığı’nın veri akışı hızla sağlanmalı.

Arama kurtarmada sosyal mesafeyi korumak mümkün değil. O halde kullandığımız ekipmanlarda maksimum önlem almalıyız. Ekipler, eldivenlerinin içine cerrahi eldiven takmalı. Zaten arama kurtarma ekiplerinin kullandığı maskeler N-95. Üzerine siperlik takılmalı.

Enkazda kurtarma çok dar ve kapalı alanlarda yapılıyor. Sosyal mesafeyi koruyamazsınız bu durumda. Bu durumda hijyen pratikleri güçlendirilmeli. Enkazlarda dezenfekte işlemi yapmak da pek kolay değil. Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarında etrafta insan birikmemeli, bu çok önemli.

Ekipler, normal kıyafetlerinin üzerine tek kullanımlık tulumlar giyebilir. Ancak bu ekipmanların müdahalenin ileriki aşamalarında tedariği zor olabilir. Burada önemli olan bir diğer nokta da farklı binalarda çalışan ekiplerin birbirleriyle temasının engellenmesi gerekli. Yönetimsel anlamda çevrede insan birikmemesi ve ekiplere yanaşmaması gerekli.”

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