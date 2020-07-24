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Trabzon’un Sürmene ilçesinde çıkan park kavgasında kan aktı. Oto kiralama şirketi sahibi Kenan Aydemir ile komşu iş yeri sahibi Şenol Y. adlı kişi ile dükkan önüne araç park etme yüzünden tartışma çıktı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, çıkan tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bu sırada silahını çeken Şenol Y., Kenan Aydemir’e art arda ateş etti. Şenol Y.’nin silahından çıkan kurşunlardan biri sekerek annesi Fatma Yavuz’a isabet etti. Kenan Aydemir ve Fatma Yavuz yaralandı. Yaralılar olay yerine ulaşan ambulanslarla Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şenol Y.

Hastaneye kaldırılan Kenan Aydemir hayatını kaybederken ayağından yaralanan Fatma Yavuz ise tedavi altına alındı. Olay yerinde 21 adet boş kovan bulan ve delil arayan polis, kayıplara karışan saldırganın peşine düştü.