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Son dakika haberler... Popüler uygulamalar olan WhatsApp ve Instagram çöktü!

WhatsApp ve Instagram uygulamalarında saat 20.25 itibariyle giriş sorunu yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren sorun çözülürken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır" ifadelerini kullandı. WhatsApp’tan da yaşanan erişim sorunuyla ilgili şu açıklama geldi: Sabrınız için teşekkürler, uzun bir 45 dakika oldu ama geri döndük!

Son dakika haberler... Popüler uygulamalar olan WhatsApp ve Instagram çöktü!
WhatsApp ve Instagram çöktü!
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HABERTURK.COM

WhatsApp ve Instagram uygulamalarında giriş sorunu yaşandı. Kullanıcılar uygulamalara giriş yapamadığını ve paylaşımlarda sorun yaşadığını bildirdi.

Instagram uygulamasına giriş yapanlar 'akış yenilenemedi' hatasıyla karşılaşırken WhatsApp'ta ise 'bağlanıyor' ekranında uygulamanın kaldığı belirtildi.

BAKAN ÖMER FATİH SAYAN'DAN KESİNTİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yaklaşık 1 saat süren sorun çözülürken, konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi. Sayan, "USOM raporuna göre WhatsApp ve Instagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır" ifadelerini kullandı.


Bakan Sayan ayrıca sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Whatsapp ve instagram’da yaşanan global kaynaklı kesinti sona ermiştir. Yerli ve milli ürünlerimizin önemi bir kez daha görmüş bulunuyoruz" dedi...


WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA: SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Diğer yandan WhatsApp'tan sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: WhatsApp’tan da yaşanan erişim sorunuyla ilgili şu açıklama geldi: “Sabrınız için teşekkürler, uzun bir 45 dakika oldu ama geri döndük!”


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