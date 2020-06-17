Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSon dakika haberler... Postacı kılığına girip FETÖ firarisini yakaladılar!
ABONE OL

Postacı kılığına giren jandarma, FETÖ firarisini yakaladı!

Elazığ’da postacı kılığına giren Jandarma ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranan İ.K isimli şüpheliyi yakaladı

fetö
HABERTURK.COM

Jandarma ekiplerince terörle mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 2016 yılından bu ana aranan İ.K. isimli şüphelinin Elazığ ili şehir merkezinde gizlendiği bilgisine ulaşıldı.

Mustafa Uc'un haberine göre, firarinin kaldığı adresi belirleyen JASAT ( Jandarma suç Araştırma Timi),postacı kılığına girerek firarinin kaldığı eve operasyon düzenledi.

FETÖ firarisi, postasını kapıdan alırken Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Elazığ’da eczacı olduğu belirlenen İ.K, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.K çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri! HDP'li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin için tahliye kararı!
GÜNDEMHDP'li eski belediye başkanına tahliye!
Son dakika haberler... O kentte vahim tablo! Vaka sayısı 61'e yükseldi!
GÜNDEMO kentte vahim tablo! Vaka sayısı 61'e yükseldi!
Son dakika haberler... Suriye’den sızan YPG’li terörist İstanbul’da tutuklandı
GÜNDEMSuriye’den sızan YPG’li terörist tutuklandı
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı
Son dakika haberler... Feci olay! 8 aylık bebek 3'üncü kattan düştü!
GÜNDEMFeci olay! 8 aylık bebek 3'üncü kattan düştü!
Son dakika haberleri! Yürek yakan dava başladı! "Oğlum kollarıma düştü!" - Haberler
GÜNDEMYürek yakan dava başladı! "Oğlum kollarıma düştü!"
İmamoğlu'ndan taksi tartışmasına yanıt: Taksi ihtiyacına karar verecek olan birkaç taksi galericisi değil
GÜNDEMİmamoğlu'ndan taksi tartışmasına yanıt
Nehre uçan araçta ölen 5 kişiye son veda-haberler
GÜNDEMNehre uçan araçta ölen 5 kişiye son veda
Son dakika haberi! Bakan Selçuk'tan LGS'ye girecek adayları ilgilendiren açıklama! - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk'tan LGS'ye girecek adayları ilgilendiren ...
Meryem bebek sevinci! - haberler
GÜNDEMMeryem bebek sevinci!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X