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Postacı kılığındaki jandarma yakalamamış

Elazığ’da Jandarma ekiplerinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranan İ.K isimli şüpheliyi postacı kılığına girerek yakaladığı öne sürülmüştü. Söz konusu şüphelinin daha önce tutuklandığı ve adli kontrol şartı ile serbest olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, hakkındaki mahkeme kararı kesinleşince jandarmaya teslim olmuş

fetö
HABERTURK.COM

Elazığ İl Jandarma Komutanlığından kentteki gazetecilere WhatsApp grubundan gönderilen açıklamaya göre, Jandarma ekiplerince terörle mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 2016 yılından bu yana aranan İ.K. isimli şüphelinin Elazığ ili şehir merkezinde gizlendiği tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Açıklamadaki bilgilere göre firari şüpheli JASAT'ın (Jandarma suç Araştırma Timi) postacı kılığına giren tim mensuplarınca, postasını kapıdan alırken yakalandı.

Açıklamada Elazığ’da eczacı olduğu belirlenen İ.K, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi vardı.

KENDİSİ TESLİM OLMUŞ

Jandarma kaynakları, postacı kılığına girilerek şüphelinin yakalandığını açıklamıştı. Ancak, şüpheli İ.K'nın adli kontrol şartıyla dışarıda olduğu, daha sonra mahkeme kararıyla Jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 2016 yılında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan yargılanan İ.K, mahkeme kararıyla 17 ay cezaevinde kaldı.

Şüpheli daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme karanının bozulmasıyla İ.K hakkında yeniden yargılama süreci başlatıldı. Mahkeme, İ.K'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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