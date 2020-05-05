İHA

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bulunan Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında C.U. (29) yönetimindeki 38 D 9963 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak takla attı.

İHA'nın haberine göre kazada otomobil sürücüsü ile birlikte S.U. (26) ve Y.U. (2) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçta çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.