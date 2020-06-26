AA

Afyonkarahisar'dan Akşehir istikametine seyir halinde olan Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki 42 ABU 014 plakalı otomobil, Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Atakent kavşağında kontrolden çıkarak önce refüje çıktı, ardından trafik işaret levhasına çarparak takla attı.

AA'nın haberine göre, araçta bulunan Bahide Karal (49) kaza yerinde, sürücü Karagöz ise Konya’ya hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Yaralanan Hatice Bezciyarar (78) da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edilen Necattin Karal (50) ve Emrah Karal'ın (19) ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.