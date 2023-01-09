Restoran çıkışı kadına feci darp!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Restoran çıkışı kadına feci darp! - Konya haberleri
ABONE OL

Restoran çıkışı kadına feci darp!

Konya'da D.Ö. adlı kadın, birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. tarafından restoranın çıkışında tekme tokat dövüldü. Restoran görevlilerinin engel olmaya çalıştığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. D.Ö. ile Y. Ç.'nin, birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi

Son dakika haberler: Restoran çıkışı kadına feci darp! - Konya haberleri
DHA

Konya'da olay, geçen cuma günü Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. D.Ö. isimli kadın ile restoranda birlikte yemek yediği arkadaşı Y.Ç. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

DHA'da yer alan habere göre tartışma restoran çıkışında kavgaya dönüştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

TEKME ATIP KADINI YERE FIRLATTI

Kamera görüntülerinde ise D.Ö. yürürken arkasından koşarak gelen Y. Ç. kadına önce tekme atıyor, daha sonra tutup yere fırlatıyor.

AYAĞIYLA ÜZERİNE BASIP TEKME ATTI

Y.Ç., ardından yerde yatan D.Ö.'nin ayağına basıp tekmeledi. Bu sırada araya giren restoran çalışanlarının Y. Ç.'yi tutmasıyla kavga sona erdi. D.Ö. ve Y.Ç.'nin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TOKİ KURA tarihleri takvimi Ocak 2023 | Hangi ilde kuralar ne zaman çekilecek ve TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?İstanbul, Ankara TOKİ kura tarihleri
GÜNDEM TOKİ kura takvimi güncellendi! Ocak 2023...
HAC KONTENJANI 2023 | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: 2023 Hac kontenjanı ne kadar, kaç kişi? 65 yaş üstü dahil...
GÜNDEM Açıklama geldi! İşte 2023 Hac kontenjanı...
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım oldu
GÜNDEM İYİ Parti İstanbul İl Başkanı belli oldu
Kaç büyüklüğünde, nerede ve saat kaçta deprem oldu? SON DEPREMLER listesi | 9 Ocak 2023 Salı Kandilli, AFAD son dakika depremleri
GÜNDEM AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler
TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE | 2023 TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?
GÜNDEM TOKİ Ankara kura çekimi sürüyor!
Kabine Toplantısı ile Sözleşmeliye kadro son durum: 2023 Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?
GÜNDEM Sözleşmeliye kadro son durum
Son dakika: Haliç Köprüsü üzerinde panelvan araçla çarpışan otomobil takla atıp ters döndü
GÜNDEM Haliç Köprüsü'nde kaza! Takla attı
Kabine toplantısı bugün: EYT, sözleşmeli işçi, enflasyon masadaki konular! Kabine Toplantısı ne zaman, gündeminde hangi konular var?
GÜNDEM Kabine toplantısı! EYT, sözleşmeli işçi, enflasyon ...
EYT emekli maaşı hesaplama robotu ekranı 2023: 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım, ne kadar emekli maaşı bağlanır?
GÜNDEM EYT ile emekli maaşı hesaplama
Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak? 9 Ocak Yılın ilk Kabine Toplantısı gündeminde neler var, saat kaçta? EYT, Sözleşmeliye kadro...
GÜNDEM Gözler Kabine Toplantısı kararlarında!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.