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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Rize'de dere yatağındaki yapılara kepçe!
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Son dakika haberi! Rize'de dere yatağındaki yapılar kaldırılıyor

Rize'de, 2 kişinin ölümü, 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan sel ve heyelan felaketinin ardından, dere yataklarındaki riskli yapılar için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum´un talimatıyla 4 iş yerinin yıkımı gerçekleştirildi

Rize
DHA

Rize'de, metrekareye düşen 263 kilogram yağış, can kayıplarının yaşandığı sel ve heyelanlara neden oldu. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı felakette, 125 kişi de mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

DHA'nın haberine göre, Çayeli ilçesinde, pazartesi günü etkili olan sağanak sonrası Şairler Deresi taştı, cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, otomobiller hasar gördü. Sel ve heyelan bölgesinde önceki gün incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Eskipazar Mahallesi'nde dere yatağındaki yapıların kaldırılması talimatını verdi. Ekipler dere yatağında yer alan ve selde hasar gören 4 iş yerinin yıkımını gerçekleştirdi.

BELEDİYE BAŞKANI: TEDBİR ALIYORUZ

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Şairler Deresi'ni çevreleyen duvarların altını su alınca işletmelerin bulunduğu alanlarda çökme meydana geldiğini belirterek, "Riskli yapıları kaldırıyoruz. Dere kenarında bulunan elektrik trafosu da hızlı bir şekilde kaldırılacak. Çayeli'nde benim gördüğüm ve yaşadığım 3'üncü büyük sel felaketi. Önümüzdeki süreçlerde 4'üncünün olmaması için elimizden gelen tedbirin yerel yönetimler ve hükümet nezdinde yapacağız" dedi.

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