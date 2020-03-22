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Burası Londra.. Londra'nın kuzeyinde toptan gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satıldığı büyük bir toptancı. Bölgedeki market sahipleri 1 haftadır bulunamayan tuvalet kağıdı almak üzere sırada bekliyor.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, mobil araçlarla esnafın beklediği bölüme tuvalet kağıdı gelince arbede yaşanıyor. O anda yaşananlar Türk bir esnaf tarafından kaydedildi.

Londra'da koronavirüs tedbirleri sıklaştırılınca marketlerde bazı ürünlerin bulunmasının zorlaştığı belirtiliyor. Bunların başında başta tuvalet kağıdı olmak üzere temel gıda maddeleri un yumurta gibi ürünler geliyor.