Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSon dakika haberler... Salgının vurduğu Londra'dan inanılmaz görüntü! Tuvalet kağıdı savaşı!
ABONE OL

Salgının vurduğu Londra'dan inanılmaz görüntü! Tuvalet kağıdı savaşı!

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan İngiltere'den inanılmaz görüntüler geliyor. Londra'nın kuzeyinde toptan gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satıldığı büyük bir toptancıda tuvalet kağıdı savaşı yaşandı. O anlar bir Türk esnaf tarafından kaydedildi

koronavirüs
HABERTURK.COM

Burası Londra.. Londra'nın kuzeyinde toptan gıda ve ihtiyaç ürünlerinin satıldığı büyük bir toptancı. Bölgedeki market sahipleri 1 haftadır bulunamayan tuvalet kağıdı almak üzere sırada bekliyor.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, mobil araçlarla esnafın beklediği bölüme tuvalet kağıdı gelince arbede yaşanıyor. O anda yaşananlar Türk bir esnaf tarafından kaydedildi.

 

Londra'da koronavirüs tedbirleri sıklaştırılınca marketlerde bazı ürünlerin bulunmasının zorlaştığı belirtiliyor. Bunların başında başta tuvalet kağıdı olmak üzere temel gıda maddeleri un yumurta gibi ürünler geliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Koronavirüs dünyayı sardı! İlk günden bu yana neler yaşandı?
DÜNYAKoronavirüs dünyayı sardı! İlk günden bu yana neler ...
Son dakika haberleri! İspanya'da koronavirüs sebebiyle ilan edilen OHAL uzadı!
DÜNYAİspanya'da ölü sayısı arttı, OHAL uzadı!
Trump'tan Kuzey Kore'ye koronavirüs mücadelesinde işbirliği çağrısı! - Haberler
DÜNYATrump'tan Kuzey Kore'ye işbirliği çağrısı!
Son dakika haberler! İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 1685'e yükseldi!
DÜNYAİran'da yüzlerce ölüm daha!
Koronavirüs sıcak gelişme! İtalya'da tüm iş yerleri 3 Nisan'a kadar kapatıldı!
DÜNYAİtalya'dan koronavirüsle ilgili flaş karar!
İspanya Başbakanı: En kötüsü henüz gelmedi! - Haberler
DÜNYAİspanya Başbakanı: En kötüsü henüz gelmedi!
Hamaney'den ABD'nin koronavirüsle mücadele teklifine ret! - Haberler
DÜNYAHamaney'den ABD'nin teklifine ret!
Koronavirüs korkunç gelişme! En yüksek can kaybı! Vaka sayısı 32 bin artı - Haberler
DÜNYAVaka sayısında 32 bin artış! Koronavirüs'te en yüksek ...
Rusya ordusu İtalya'ya koronavirüsle mücadele için destek gönderiyor - Haberler
DÜNYARusya ordusu İtalya için yola çıkıyor
Son dakika haber! Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem - Haber
DÜNYAHırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X