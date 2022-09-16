Savcı hayatına son verdi!

DHA

Batman´ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 2 ay önce atanan Cumhuriyet Savcısı Abdul Samet Yılmaz (28), öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde tabancası ile başına ateş etti.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yılmaz, burada ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BİR SÜRE ÖNCE EVLENMİŞTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yılmaz'ın bir süre önce evlendiği öğrenildi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.