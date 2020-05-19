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Şehit Jandarma Yüzbaşı Çiftçi son yolculuğuna uğurlanıyor

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlanıyor

kars
DHA

Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesine takviye 3 teröristin gönderildiği bilgisi üzerine dün sabah saatlerinde Kağızman Jandarma Komando Taburu'ndan gönüllü timler, operasyon başlattı.

DHA'nın haberine göre, yerleri tespit edilen teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 3 terörist, etkisiz hale getirilirken, Yüzbaşı Ferhat Çiftçi ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen helikopterle hastaneye kaldırılan Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİT ÇİFTÇİ İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

Şehit Yüzbaşı Çiftçi için Kars Harakani Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nohut, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, askeri ve mülki erkan katıldı. Sosyal mesafe kuralının uygulandığı tören alanına şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin bayrağa sarılı cenazesi, sirenlerle getirildi.

Saygı duruşunun ardından Yüzbaşı Çiftçi'nin özgeçmişi okundu. Kars Müftüsü Yusuf Eriş'in okuduğu duanın ardından Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi, askerlerin omuzunda uçağa konuldu.

Şehidin cenazesi daha sonra memleketi Isparta'ya getirildi. Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndaki karşılama töreninde annesi Hayriye (ortada),babası Mehmet Emin, eşi Secaat, kardeşi Feyza ve 1,5 yaşındaki minik oğlu Mete Çiftçi hazır bulundu.

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