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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Semih Tufan Gülaltay'a silahlı saldırı!
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Semih Tufan Gülaltay'a silahlı saldırı!

İstanbul Maltepe’deki ofisine silahlı saldırı düzenlenen Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay’ın, bu kez yaşadığı siteye silahlı saldırı düzenlendi

Son dakika haberler: Semih Tufan Gülaltay'a silahlı saldırı!
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İHA

İstanbul'da olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saat 20.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede meydana geldi.

27 MAYIS'TA DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, 27 Mayıs 2022 tarihinde Maltepe’deki ofisine silahlı saldırı düzenlenen Ulusal Birlik Partisi Eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay’ın yaşadığı siteye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gülaltay, aracından inip evine girmek istediği esnada silah sesi duydu. Gülaltay’a sitenin dışarısında bulunan çitlerin arkasından ateş edildi. Kurşunlar, sitenin giriş basamağına isabet etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

"EVİME GİRİŞ YAPARKEN SİLAH SESİ DUYDUK"

Silahlı saldırıya uğrayan Semih Tufan Gülaltay, “Pazar günü saat 20.30 sıralarında evime giriş yaparken, arkadaşlar beni araçtan indirdi. O esnada bir el silah sesi duyduk. Nereden ateş edildiğini bir türlü anlamadık. Bu sabah da görevliler silahtan çıkan mermileri buldular. Olay emniyete intikal etti. Olay yeri inceleme geldi” diye konuştu.

TAHLİYE KARARININ ARDINDAN SİLAHLI SALDIRI

Olayın kendilerine yapılan saldırıyla bağlantılı olduğunu düşünen Gülaltay, “Daha önceden bize yapılan ikinci saldırıda bizimle beraber olan koruma arkadaşımızın öldürdüğü şahısla ilgili. Cuma günü mahkeme vardı. Arkadaşımız tahliye oldu ve bir gün sonra bu olayın yaşanması manidar. Yargıya intikal etmiş bir konu. Sorumluların yakalanacağını umuyoruz” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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