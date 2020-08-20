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Son dakika haberi! Arnavutköy'de binanın devrilen istinat duvarı gecekonduyu yıktı!

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucu Arnavutköy’de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Meydana gelen hasar nedeniyle bazı binalar mühürlendi. 3 katlı apartmanın istinat duvarı ise bitişiğindeki gecekondunun üzerine yıkıldı. Evde olduğu sırada oturduğu gecekondunun yatak odasının duvarı yıkılan yaşlı kadını, Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş ziyaret etti. Kaymakam Odabaş’ın talimatıyla 3 katlı bir bina ve bitişiğindeki gecekondu mühürlendi

İstanbul
DHA

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış Arnavutköy’de bir gecekondunun duvarının yıkılmasına neden oldu. 3 katlı apartmanın istinat duvarının aşırı yağış nedeniyle bitişindeki gecekondu üzerine devrilmesi sonucu gecekondunun duvarı yıkıldı.

DHA'nın haberine göre, o sırada evde bulunan Hediye Albayrak, "Sabah hafif yağmur yağıyordu, o sırada dışarıya çıktım, tavuklara bakıp tekrar içeriye girdim. Bir anda sanki şimşek çakmış gibi bir ses duyunca odaya girdim ve duvarın yıkıldığını gördüm. Duvar yıkılınca da içeriye çamurla birlikte su doldu. Odayı bu halde görünce korktum. Elim ayağım titredi, çocuklarım işteydi onları aradım. Tüm odalar bir anda su doldu. Binanın arkası su dolmuştu, duvar yıkılınca tüm o çamurlu su evin içine doldu" dedi.

BİNA SAKİNLERİNİ KAYMAKAM İKNA ETTİ

Arnavutköy Kaymakamı her iki binayı ziyaret edip bina sakinlerini binayı boşaltmaya ikna etti. Yağmur nedeniyle zarar gören gecekondunun sahibi yaşlı kadını da ziyaret eden Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, gecekonduda ve yetkililer tarafından mühürlenen 3 katlı binada incelemelerde bulundu. Her iki binanın da mühürlendiğini söyleyen Kaymakam Aksoy, riski binayı hemen boşaltmaları yönünde bina sakinlerini ikna etti.

"BU TARZ YERLERDE MÜMKÜN MERTEBE İKAMET ETMEMELERİNİ RİCA EDİYORUM"

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Sabah erken saatlerde ilçemizde yoğun bir şekilde yağan sağanak yağış sonrasında çok sayıda ihbar geldi. Aynı zamanda İSKİ’ye de kanal tıkanıklıkları için müracaatlar geldi. Şuan tüm ekipler sahada müdahale halinde. Allah tekrarını ermez inşallah. İhtiyaç olduğu halde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olacağız.

Vatandaşlarımızın da dikkat etmesi gerekiyor. Eğer yapıda bir arıza varsa, belediye tarafından mühürlenmişse mutlaka o yapıları boşaltmaları lazım vatandaşlarımızın. Bodrum katlarında, ruhsatsız yerlerde, özellikle dikkatle baktığımız zaman su baskını olan yerlerin büyük bir kısmı bodrum katları. Bu tarz yerlerde mümkün mertebe ikamet etmemelerini rica ediyorum" dedi.

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