Sosyal medyadan ilişki tuzağı!

Adana'da olay, 16 Ocak günü saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi´nde meydana geldi. Mustafa B. (27), sosyal medyadan tanıştığı Elvan U. (25) ile cinsel ilişkiye girmek için anlaştı.

DHA'da yer alan habere göre Elvan U., Mustafa B.´yi yaşadığı mahalleye çağırdı. Mustafa B. ile Elvan U., sokakta sohbet ederken yanlarına Baver K. (29) ile kardeşi Sedat K. (24) geldi.

TELEFONUNU VE 12 BİN TL'SİNİ ALDILAR

Kardeşler, "Sen bizim kız arkadaşımıza sarkıntılık mı yapıyorsun" diyerek Mustafa B.´yi dövüp, bacağından bıçakladı. Mustafa B.´nin cebindeki telefonunu ve 12 bin TL parasını alan şüpheliler, kaçtı.

BACAĞINDAN BIÇAKLANDI TEDAVİ OLDU

Motosikletiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne giden Mustafa B., tedavisinin ardından taburcu oldu. Mustafa B.´nin şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"ARKADAŞLARIM MUSTAFA'YI DÖVDÜ"

Ekipler, Elvan U., Baver K. ile Sedat K.´yi saklandıkları adrese yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Elvan U., ifadesinde, "Mustafa´yı daha önceden tanıyorum. Beni telefonla arayıp, buluşmak istediğini söyledi. İçki içip, yanıma geldi. Sonra arkadaşlarım birden gelip, Mustafa´yı dövdü" dedi.

GASP ETMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Baver K. ile Sedat K. ise kız arkadaşını rahatsız ettiği için Mustafa B.´yi dövdüklerini, telefonunu ve parasını gasp etmediklerini öne sürdü.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.