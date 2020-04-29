Son dakika haberler... Tarihi eser mozaiği 100 milyon liraya satmaya çalışırken yakalandılar!

AA

Bir istihbarat çalışmasını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Biga'nın Ayıtdere mevkisine operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre, operasyonda, tarihi eser niteliğindeki zemin mozaiğini bulunduğu yerden çıkaran ve 100 milyon liraya satma hazırlığındaki 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.S, A.A, A.C, M.D. ve İ.G. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. İfadeleri alınan 5 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Roma dönemine ait olduğu belirlenen eser ise Çanakkale Müze Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.