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Olay Mavi Bulvar ile Kaleburcu Caddesi’nin kesiştiği noktada yaşandı. Alınan bilgiye göre, S.Ş.’nin kullandığı 33 N 0024 plakalı otomobil ile, Ö.O.’nun kullandığı 06 BV 1996 plakalı otomobil, iki yolun kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Hakan Bulut'un haberine göre, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Ö.O.’nun kullandığı araç, yola paralel akan DSİ’ye ait Cetvel kanalına uçtu.

Olay anında debisi yüksek şekilde akan kanal içinde suya gömülen aracın içindeki sürücü Ö.O., çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan yara almadan çıkmayı başardı. Yaralananın olmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.