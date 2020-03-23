Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her türlü gelişmeye karşı izleyecekleri yolu belirlediklerini açıklamıştı. Elbette her türlü alternatif uygulamalar hazır, ne var ki velilerin aklını kurcalayan birtakım sorular var. Özellikle de bu sezon bir daha okula dönüş olmazsa...

Bu durumda servis ve yemek paraları, özel okullara ödenen paralar ne olacak? Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, bir yandan da ekonomik sıkıntılar var malum. Ve veliler de özel okullara ödedikleri paralarla ilgili kaygılı. Bu konuda çok yoğun soru geliyor. Önceki gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hukukçuların değerlendirme yaptığını söylemişti. Peki sektörün temsilcileri, yani özel okullar ve servisçiler ne diyor? Tatilin uzaması ya da bu sezon bir daha okula dönüş olmaması durumunda ne yapacaklar? Bu soruları öncelikle Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal’a sordum. Nurullah Dal, önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanı’yla bir görüşme yapacaklarını anlattı:

‘VELİYE PARA İADESİ MÜMKÜN DEĞİL’

“Çok bilinmeyenli bir denklemle karşı karşıyayız. Daha önce tecrübe edilmiş bir konu olmadığı için emsal yok. Bir daha okula dönüş olmazsa? Kalan 3 ay için özel okulların velilere para iadesi yapması mümkün değil. Para cebimizde değil ki! Bu paralar kiraya, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maaşlarına ödendi. Vergiler de var. 1 milyon 400 bin özel okul öğrencisi var. 200 bin de çalışan. Bu kadar büyük bir sektörün korunması lazım. Önceliğimiz bu senenin eğitim telafisi olacak. Özel okullar mutlaka eğitim telafisini yapacak. Velilere para iadesi mümkün değil fakat okullar önümüzdeki sene için velilere kolaylık yapacaktır. Sabırlı olalım, sakin olalım. Henüz önümüzü göremiyoruz. Ama şunu söylüyorum velilerimize. Lütfen taksidi olan ödesin. Milli Eğitim Bakanı’yla toplantımız olacak ve karşılıklı bir formül mutlaka bulunacaktır.”

YENİ KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN?

Özel okulların yeni kayıt dönemi de nisan-mayıs aylarında oluyor malum. Peki yeni kayıt dönemiyle ilgili nasıl bir düzenleme yapılacak? Nurullah Dal, bu soruma da ‘Önümüzü göremiyoruz. Ancak Milli Eğitim Bakanı’yla görüşmemizin ardından bu sorular netleşecek’ diye yanıt verdi.

SERVİS PARALARI GERİ VERİLİR Mİ?

Özel Okullar Derneği, okula bir daha geri dönüş olmaması durumunda velilere para iadesinin mümkün olmadığını fakat buna karşılık önümüzdeki yıl velilere birtakım kolaylıklar sağlanabileceği görüşünde.

Peki servisçiler ne diyor? Öğrencilerin okula gitmediği dönemler için ya da bu sezon bir daha okula dönüş olmazsa peşin ödenen servis ücretleri ya da taksitler ne olacak? İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Hamza Öztürk, “Daha önce hiç yaşamadığımız bir deneyim. Dolayısıyla bir yasal düzenleme yok. Ama servisçiyi de veliyi de üzmeyecek bir formül bulmalıyız. Okula dönüş olmazsa veliden servis ücreti talep etmek de ne kadar adaletli olur? Bu kararları Milli Eğitim Bakanlığı verecektir. Biz hem kendi esnafımızı hem de veliyi mağdur etmek istemeyiz. Velilerin kaygılarını anlıyorum ama henüz çok erken. Biraz daha bekleyelim. Henüz önümüzü göremiyoruz.’

‘BİR MİKTAR PARA İADESİ OLABİLİR’

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise özel okul ve servis ücretlerine ilişkin şöyle dedi: “İnternet ya da televizyon üzerinden eğitim devam etse de aynı kalitede olmayacaktır mutlaka. Dolayısıyla devletin bir karar vermesi lazım. Benim şahsi görüşüm; eğer okullara dönüş olmazsa velilere bir miktar para iadesi olabilir. Servis ücretlerinde de araç yakıt harcamıyor. Yemeğe gelirsek yenmeyen yemeğin parası olur mu? Evet aşçı istihdamı, sabit giderler var ama bunlar yemek parasının yüzde kaçı? Velilerin mağdur olmaması adına kararlar alınmalı.”