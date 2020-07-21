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Son dakika haberi! Bursa'da tekstil fabrikasında yangın!

Bursa'da dev bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da, olayda ölü ve yaralı olmadığı, yangının da kontrol altına alındığı bildirildi

Bursa
İHA

Kentte faaliyet gösteren büyük bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yaygın çıktı. Yangının büyümesi üzerine dumanlar gökyüzünü kapladı.

İHA'nın haberine göre, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ise yangına müdahale etti. Olayla ilgili Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada da yangına, 13 itfaiye aracı ve 50 personel ile müdahale edildiği, yangında ölü ve yaralı olmadığı bildirildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi: “İlimiz Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bugün saat 15.20 sıralarında, 4 kat üzerine kurulu tekstil fabrikasının 4’ncü katında yangın çıkmıştır.

Yangına 13 itfaiye aracı ve 50 personel ile müdahale edilmiş olup, yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırma devam etmektedir. Yangında ölüm ve yaralama olayı meydana gelmemiş, maddi zarar oluşmuştur.”

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