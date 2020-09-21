AA

Kentte, henüz nedeni bilinmeyen sızıntıdan etkilenen fabrika işçileri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince zehirlenme şüphesiyle 12 işçi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 5 işçi Toros Devlet Hastanesine, 2 işçi de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre, gazdan hafif etkilenen bazı işçilere ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası Çukurova Temsilcisi Ahmet Şubası, sızıntının 3 fabrikadaki işçileri etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Amonyak borusunun patladığı söyleniyor. Üretimden kaynaklanan bir durum da olabilir. Gaz zehirlenmesi olduğunu biliyoruz, incelemelerimiz devam ediyor. Çıkış sebebini araştırıyoruz. Sağlık durumu ciddi olan işçiler hastaneye kaldırıldı."

Hastanede bir süre müşahede altında tutulan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.