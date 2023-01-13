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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Osmaniye'de televizyon patladı! 1 kişi hayatını kaybetti!
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Televizyon patladı! 1 kişi hayatını kaybetti!

Osmaniye'de, bir evde televizyonun patlaması sonucu, 83 yaşındaki Mustafa Avcılar ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Avcılar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı

Son dakika haberleri: Osmaniye'de televizyon patladı! 1 kişi hayatını kaybetti!
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İHA

Osmaniye'deki olay, merkeze bağlı Yeniköy köyünde bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Evdeki televizyon büyük bir gürültüyle patladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

İHA'da yer alan habere göre komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama esnasında evde bulunan 83 yaşındaki Mustafa Avcılar, ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası kentte özel bir hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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