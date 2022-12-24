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İHA

İstanbul'da kaza, gece saat 01.00 sıralarında Sarıyer Demirci Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile TIR arkadan çarptı.

YAŞLI BİR KADINA AİT CANSIZ BEDEN İHA'da yer alan habere göre kaza da otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücüsü şok geçirdi. Olay yerinde sürücünün yardımına koşan vatandaşlar otomobilin arka koltuğunda sırt üzeri yatmış ve üzeri kapalı yaşlı kadını gördü.

DURUMU JANDARMAYA BİLDİRDİLER Durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildiren vatandaşlar otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.